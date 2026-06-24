María Ofelia Meizoso Ardao

(Viuda de Don Amancio Barros Hermida )

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Castro. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 24 de junio de 2026. www.albia.es