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Diario de Ferrol

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María Ofelia Meizoso Ardao

(Viuda de Don Amancio Barros Hermida ) 

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Castro. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 24 de junio de 2026. www.albia.es