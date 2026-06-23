María Isabel Serantes Lamigueiro

(Bely)

Falleció en el día de ayer, a los 67 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy martes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: municipal de Fene. Funeral: a continuación, en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Maniños. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº2.

Maniños, 23 de junio de 2026. www.albia.es