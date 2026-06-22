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Diario de Ferrol

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Víctor Loureiro Cercido

Falleció en Ferrol, el día 21 de junio de 2026, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a la una de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana martes, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2 - Ferrol.

Ferrol, 22 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo