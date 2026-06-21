Arminda Magariños Vilas

(Viuda de Manuel Escariz Garcia)

Falleció en el día de ayer, a los 105 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Lunes con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Lunes a las siete de la tarde en la parroquia de San Pedro Apóstol (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 21 de junio de 2026 www.albia.es