María de los Ángeles García Romero

(Angelita)

Falleció en Ferrol, el 19 de junio de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, José Carlos López Pérez; hijos, María de los Ángeles, Rocío y José Carlos (+); hijos políticos; nietos, Sara, Iván, José Carlos y David; y demás familia.

AGRADECEN un recuerdo en su memoria, y comunican que hoy sábado, día 20, a las NUEVE Y MEDIA de la mañana, se procederá a la cremación de sus restos mortales. El funeral se oficiará a las SIETE de esta tarde, en la concatedral de San Julián; por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº3 - Ferrol.

Ferrol, 20 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo