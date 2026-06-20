Elisa Díaz Pazos

(Viuda de Don Vicente Díaz Romero)

Falleció en Ferrol, el 20 de junio de 2026, a los 86 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las siete de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Neda. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Ferrol, 21 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo