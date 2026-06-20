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Diario de Ferrol

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Agustín Arnosa Arnosa

(Viudo de Cipriana Arnosa Sanesteban) 

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las ocho de la tarde. Cementerio e iglesia: parroquiales de San Andrés de Viladonelle (Neda). Funeral: a continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, Sala nº 6.

Viladonelle (Neda), 20 de junio de 2026. www.albia.es