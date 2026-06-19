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Diario de Ferrol

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Luis Lorenzo Delgado

(Luis El Joyero) 

Falleció en Ferrol, el día 18 de junio de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. 

AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santo Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 19 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo