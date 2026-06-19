Doña María Josefina Ares Martínez
(Viuda de Don Manuel Varela Maroño)
Falleció, los 85 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio:Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio parroquial de Santa Rita de Xuvia. Funerales:Hoy sábado a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Rita Xuvia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 8.
Narón, 20 de junio de 2026 www.albia.es