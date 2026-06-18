María del Pilar Bermúdez López

(Viuda de Don Antonio Pena Pedreiras)

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Divino Salvador de Maniños. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene).

Maniños (Fene), 18 de junio de 2026. S.F. Vilar do Colo