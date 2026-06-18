José Luis Barbeito Baldomir

Falleció en Ferrol, el 17 de junio de 2026, a los 53 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy jueves, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las CINCO de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Castro. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Castro. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 18 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo