 María de la O Picos Rodríguez

Falleció, en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Ferreira. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 16 de junio de 2026 www.albia.es