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Diario de Ferrol

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 Jesús López Pena

Falleció en Ferrol, el día 15 de junio de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 16 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo