María Celia López Espiñeira
(Viuva de Don Francisco Cortizas Vázquez)
Finou ós 90 anos de idade, habendo recibido os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Será incinerada na intimidade familiar. Hoxe luns as catro e media da tarde oficiarase unha celebración da palabra na capela ardente. Sepelio: Hoxe luns con saída da capela ardente ás cinco e media da tarde. Cemiterio: Parroquial do Cadaval. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3. Nota: Non se admiten flores.
Narón, 15 de xuño de 2026 www.albia.es