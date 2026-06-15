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Diario de Ferrol

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 María Celia López Espiñeira

(Viuva de Don Francisco Cortizas Vázquez)

Finou ós 90 anos de idade, habendo recibido os Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Será incinerada na intimidade familiar. Hoxe luns as catro e media da tarde oficiarase unha celebración da palabra na capela ardente. Sepelio: Hoxe luns con saída da capela ardente ás cinco e media da tarde. Cemiterio: Parroquial do Cadaval. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3. Nota: Non se admiten flores.

Narón, 15 de xuño de 2026 www.albia.es