 María del Carmen Fernández Gómez

( Viuda de Don Pedro Díaz Coba)

Falleció a los 91 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales fueron incinerados ayer sábado a las cinco y media de la tarde. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de Narón. Funerales: El martes 16 a las seis y media de la tarde en la iglesia de Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 14 de junio de 2026 www.albia.es