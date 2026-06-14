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Diario de Ferrol

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 Manuel Rodríguez Corral

Falleció los 71 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Cerdido a las cinco donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 14 de junio de 2026 www.albia.es