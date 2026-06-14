 Manuel García Díaz

(Viudo de Josefa dos Balados)

Falleció en Valdoviño a los 84 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hijo José Manuel García Villar; hija política Ángela Caneiro Fonticoba; nieta Rocío; nieto político Daniel; bisnietos; hermanas: María Daria (†), Urbana (†), Andrea (†), Ermitas (†), Leonides, Inolita (†) y Horsinda; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo día 14 en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Vilaboa (Valdoviño), 14 de junio de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño