Andrés López Freire
(Andrés de Rosende)
Falleció en Ferrol, el día 13 de junio de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Val. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do Val. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
O Val, 14 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo