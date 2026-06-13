Mercedes Tellado Rivera

(Viuda de Don Ángel López Pena) (“Hasta siempre mamá”)

Falleció en el día de ayer, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las siete menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: El próximo lunes, día 15, a las seis de la tarde en la parroquia de las Angustias (Capilla de la Universidad). Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 13 de junio de 2026. Seguros Preventiva - www.albia.es