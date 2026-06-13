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Diario de Ferrol

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José Manuel Garabana García

(Taxista de Pontedeume) 

Falleció a los 63 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Nogueirosa. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 3.

Nogueirosa (Pontedeume), 13 de julio de 2026. www.albia.es