José Manuel Garabana García

(Taxista de Pontedeume)

Falleció a los 63 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Nogueirosa. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 3.

Nogueirosa (Pontedeume), 13 de julio de 2026. www.albia.es