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Diario de Ferrol

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Juan Martínez Pardavila

(Coronel de Intendencia de la Armada) 

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar Sepelio: Hoy viernes, a las once de la mañana en el cementerio parroquial de San Martiño de Salcedo (Pontevedra). Funeral: Hoy viernes, a las cuatro y media de la tarde en la iglesia Castrense de San Francisco (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 12 de junio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es