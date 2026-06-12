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Diario de Ferrol

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Josefina López Díaz

(Viuda de Don Manuel Iglesias Martínez) 

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las once menos cuarto de la mañana. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral de exequias Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene).

Mugardos, 12 de junio de 2026 S.F. Vilar do Colo