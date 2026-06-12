Josefina López Díaz

(Viuda de Don Manuel Iglesias Martínez)

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las once menos cuarto de la mañana. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral de exequias Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº 2 (Fene).

Mugardos, 12 de junio de 2026 S.F. Vilar do Colo