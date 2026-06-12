Dorotea Dopico Gutiérrez

(Conocida por Dorucha de Soto)

Falleció en Lago, a los 93 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes, día 12, en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Lago (Valdoviño), 12 de junio de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño