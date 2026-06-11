José Benigno Villar Villar
Falleció, a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Cervás. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.
Chanteiro (Ares), 11 de junio de 2026 www.albia.es