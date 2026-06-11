Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Fernando Fernández Lagoa

(Fernando dos Loureiros) 

Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Pedroso (Narón). Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 11 de junio de 2026 www.albia.es