Fernando Fernández Lagoa

(Fernando dos Loureiros)

Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Pedroso (Narón). Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 11 de junio de 2026 www.albia.es