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Diario de Ferrol

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Elena Montero Carrasco

(Pachanguita) 

Falleció en Ferrol, el 8 de junio, a los 63 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy martes, con salida del tanatorio a la una de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº 4 (Ferrol).

Ferrol, 9 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo