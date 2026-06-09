Amalia López Calvo
(Malucha de Viladóniga)
Falleció a los 89 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa María la Mayor del Val. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 2.
O Val (Narón), 10 de junio de 2026. www.albia.es