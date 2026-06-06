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Diario de Ferrol

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Alfonso Carballeira Villares

(Viudo de Dorita Río Sanmartín) 

Falleció el día 4 de junio, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RuegaN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto del medio día. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy sábado, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 6 de junio de 2026. www.albia.es