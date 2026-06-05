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Diario de Ferrol

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José Fernández Vázquez

(Pepe do Canteiro) 

Falleció el día 4 de junio, a los 91 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial del Cadaval. El funeral se oficiará el próximo lunes, día 8, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Narón, 5 de junio de 2026. Tanatorio San Lorenzo