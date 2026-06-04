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Diario de Ferrol

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Sara Saavedra Santiago

(Viuda de Don Juan Leira Caeiro) 

Falleció el día 3 de junio de 2026, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las once y media de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Mandiá. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Mandiá. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Mandiá, 4 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo