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Diario de Ferrol

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Santiago José López Fontela

(Yago) 

Falleció, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy miércoles, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 3 de junio de 2026 www.albia.es