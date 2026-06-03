Santiago José López Fontela

(Yago)

Falleció, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy miércoles, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 3 de junio de 2026 www.albia.es