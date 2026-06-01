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Diario de Ferrol

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  María Mercedes Losada Díaz

(Merchi Losada)

Falleció en Ferrol, el 30 de mayo de 2026, a los 69 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las cinco y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (capilla de la universidad). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2- Ferrol.

Ferrol, 1 de junio de 2026 Tanatorio San Lorenzo