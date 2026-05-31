María Pilar Filgueiras Castiñeira

Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 31 de mayo de 2026. www.albia.es