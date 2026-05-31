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Diario de Ferrol

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Juan Peiteado Iglesias

Falleció, en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: De exequias en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Franza (Mugardos), 31 de mayo de 2026. www.albia.es