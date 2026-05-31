José Antonio Fernández Santos

(Sacerdote)

Falleció en Ferrol, el día 29 de mayo de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia, compañeros sacerdotes, amigos, feligreses y personal de la residencia Mi Casa. Agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el funeral de cuerpo presente se oficiará mañana lunes, día 1, a las DIEZ de la mañana, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido.

El sepelio tendrá lugar a las ONCE de la mañana del lunes, en el cementerio municipal de Catabois; por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 31 de mayo de 2026. Tanatorio San Lorenzo