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Diario de Ferrol

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José Antonio Fernández Santos

(Sacerdote) 

Falleció en Ferrol, el día 29 de mayo de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia, compañeros sacerdotes, amigos, feligreses y personal de la residencia Mi Casa. Agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el funeral de cuerpo presente se oficiará mañana lunes, día 1, a las DIEZ de la mañana, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. 

El sepelio tendrá lugar a las ONCE de la mañana del lunes, en el cementerio municipal de Catabois; por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento. 

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 31 de mayo de 2026. Tanatorio San Lorenzo