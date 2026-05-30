Delfina Santalla Seoane

(Fina)

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Neda, 30 de enero de 2026. www.albia.es