  María Luisa Rodríguez Bouzamayor

(Marisa do Latoal) (Viuda de Don José Manuel Casas Coba)

Finou onte, aos 68 anos, despois de recibir os Santos Sacramentos

l D.E.P. l

O seu fillo, Manuel Ángel Casas Rodríguez; filla política, María del Mar Caamaño Villadóniga; netos, Samuel e Dani; neta política, Paula Vellón; bisneto, Manuel; irmás, Maruja e Socorro; irmáns políticos, Manuel Muiño (†) e Manuel Villadóniga(†); sobriños, Roberto e Javier, José Manuel e Silvia e Ana e Alejandro; tíos, Luis e Chelo; consogros, Armando e Anita; sobriños netos, curmáns e demáis familia.

PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Enterro: HOXE xoves con saída da capela ardente ás CINCO E CUARTO da tarde cara á igrexa parroquial de San Pedro de Loira, onde se oficiará o funeral de corpo presente e a continuación recibirá cristiá sepultura no cemiterio de Loira. Capela ardente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Loira (Valdoviño), 28 de maio de 2026 www.albia.es