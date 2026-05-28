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Diario de Ferrol

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 María Armanda Vilela López

(Viuda de Don Manuel Pérez Prados )

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy en la intimidad familiar.Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martiño de Villarrube. Funeral: De exequias, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Villarrube, 28 de mayo de 2026 www.albia.es