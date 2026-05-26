Antonio Valiño García

(Viudo de Doña Fina Gómez Aires)

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde y llegada a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Requián (Betanzos). Funeral: De cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 26 de mayo de 2026. www.albia.es