María Andrea Bellón Rodríguez

(Maruja, viuda de Don Benedicto García García)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio : Parroquial de Santa Cecilia. Funeral: Hoy lunes a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Santa Cecilia (Narón), 25 de mayo de 2026 www.albia.es