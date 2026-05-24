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Diario de Ferrol

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Atilano Pena Fresco

(Taxista de Ares) 

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal Os Alimpadoiros (As Pontes de García Rodríguez). Iglesia: Capilla del Carmen (Campo da Feira, As Pontes de García Rodríguez). Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Ares, 24 de mayo de 2026. S.F. Vilar do Colo