Atilano Pena Fresco

(Taxista de Ares)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal Os Alimpadoiros (As Pontes de García Rodríguez). Iglesia: Capilla del Carmen (Campo da Feira, As Pontes de García Rodríguez). Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Ares, 24 de mayo de 2026. S.F. Vilar do Colo