Esteban Antonio Santiago Vérez

Falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Francisco, Lara y Noelia; hijos políticos, Kevin y Silvia; nietos, Rubén, Izán, Enzo y Joel; hermanos, María Belén, Charo, Tonecho, Betty y María; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy sábado, a las nueve y media de la mañana.

Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde.

Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol).

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 23 de mayo de 2026. Occident Seguros - www.albia.es