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Diario de Ferrol

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 María Concepción Pazos Beceiro

(Concha, viuda de Don José López Núñez)

Falleció en Ferrol, el 21 de mayo de 2026, a los 86 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doniños. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Román de Doniños. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

Doniños, 22 de mayo de 2026 Tanatorio San Lorenzo