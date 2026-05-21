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Diario de Ferrol

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 María del Carmen Rodríguez Prieto

(Viuda de Vituco)

Falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy jueves, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 21 de mayo de 2026 www.albia.es