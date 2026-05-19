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Diario de Ferrol

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María Herminia López López

(Viuda de Don Jaime Bouza Cabanas) 

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar.Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las siete menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy martes, a las ocho de la tarde en la capilla de La Merced (Tirso de Molina). Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 19 de mayo de 2026. www.albia.es