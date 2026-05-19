Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 Josefina Fernández Castrillón

(Pitola)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy martes, seis y media de la tarde, crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Cementerio e iglesia parroquiales de Serantes. Funerales: A continuación del sepelio. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 19 de mayo de 2026 www.albia.es