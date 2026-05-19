 Josefina Fernández Castrillón

(Pitola)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy martes, seis y media de la tarde, crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Cementerio e iglesia parroquiales de Serantes. Funerales: A continuación del sepelio. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 19 de mayo de 2026 www.albia.es