  María Luisa García García

(Madrina - Viuda de Domingo Martínez Rey)

Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de la cremación: hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

A Coruña, 18 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es