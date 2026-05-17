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Diario de Ferrol

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  José Reyes López

Falleció el día 15, a los 66 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

A Coruña, 17 de mayo de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es