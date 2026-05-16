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Diario de Ferrol

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Amando Vidal Velo

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hermanos, Jose Manuel, Pili (+), Gloria (=), Manuela (=), Carmen, Tino (=), Lolo (=), Merchi, Marilín (=) y Toñito (=); hermanos políticos, Acacia y Jesús; sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, primos y demás familia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Será incinerado hoy sábado, a las NUEVE Y MEDIA de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. 

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 16 de mayo de 2026. Occident Seguros - www.albia.es