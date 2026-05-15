Claudina López Ferrín

(Viuda de D. José Antonio Vázquez Seijo)

Falleció a los 96 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Pontedeume. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Pontedeume. Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº1.

Pontedeume, 15 de mayo de 2026. www.albia.es