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Diario de Ferrol

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Claudina López Ferrín

(Viuda de D. José Antonio Vázquez Seijo) 

Falleció a los 96 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Pontedeume. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Pontedeume. Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº1.

Pontedeume, 15 de mayo de 2026. www.albia.es